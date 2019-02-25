Між Дохою та Львовом планують відкрити пряме авіасполучення

Представники Катару прибули в Україну з метою провести переговори щодо відкриття прямого авіасполучення між Львовом і Дохою.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань на своїй сторінці у Facebook.

"Зустріли делегацію Катару в аеропорту "Бориспіль". Завтра будуть в аеропорту "Львів". Переговори щодо прямого авіасполучення Доха-Львів", - написав він.

Як пише "Інтерфакс-Україна", у липні 2018 року під час підписання меморандуму про взаєморозуміння між Адміністрацією морських портів України і катарською компанією Qatar ports management company Mwani Qatar міністр транспорту і комунікацій Катару Д. Аль Сулейті відзначив як перспективне для його країни співробітництво з Україною в портовій і авіаційній сферах. При цьому він підтвердив намір розробити на двосторонньому рівні відкриття прямого авіасполучення між Дохою та Львовом.