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Між Дохою та Львовом планують відкрити пряме авіасполучення

Понеділок, 25 лютого 2019, 15:48
 

Представники Катару прибули в Україну з метою провести переговори щодо відкриття прямого авіасполучення між Львовом і Дохою.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань на своїй сторінці у Facebook.

"Зустріли делегацію Катару в аеропорту "Бориспіль". Завтра будуть в аеропорту "Львів". Переговори щодо прямого авіасполучення Доха-Львів", - написав він.

Як пише "Інтерфакс-Україна", у липні 2018 року під час підписання меморандуму про взаєморозуміння між Адміністрацією морських портів України і катарською компанією Qatar ports management company Mwani Qatar міністр транспорту і комунікацій Катару Д. Аль Сулейті відзначив як перспективне для його країни співробітництво з Україною в портовій і авіаційній сферах. При цьому він підтвердив намір розробити на двосторонньому рівні відкриття прямого авіасполучення між Дохою та Львовом.

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аеропорт Львів

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