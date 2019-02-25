Україна скоротила запаси газу на 7,2 мільярда кубів

Україна від початку сезону відбору газу з підземних сховищ, що стартував 7 листопада 2018 року, до 23 лютого 2019 року знизила запаси в них на 42% (на 7,215 млрд кубометрів) - до 9,979 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані "Укртрансгазу".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", 7-30 листопада з ПСГ піднято 1,73 млрд кубометрів газу, 1-31 грудня – 2,245 млрд кубометрів газу, 1-31 січня – 2,7 млрд кубометрів, 1-23 лютого – 1,193 млрд кубометрів, в тому числі 23 лютого - 62,06 млн кубів.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 23 лютого 2018 року - становив 97,09 млн кубометрів за запасів 10,523 млрд кубометрів, два роки тому - 21,38 млн кубів за запасів 8,43 млрд кубометрів, три роки тому - 27,29 млн кубів за запасів 10,220 млрд кубометрів, чотири роки тому - 15,93 млн кубів за запасів 8,143 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, в 2018 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 0,82 млрд кубів, тоді як у 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 млрд кубів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд кубів.