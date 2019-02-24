Через Кропачова Міненерго не знає, скільки вугілля видобуто в країні

Вугледобувні підприємства України в січні 2019 року скоротили видобуток рядового вугілля на 1,7% (на 45,5 тисяч тонн) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 2,61 млн т.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля скоротився на 14,1% (на 78,7 тис. тонн) - до 480,7 тис. тонн, але енергетичного збільшилась - на 1,6% (на 33,2 тис. тонн), до 2,132 млн тонн.

У той же час ТОВ "Краснолиманське", підконтрольне Віталію Кропачову, продовжило практику укриття даних про свою діяльність від міністерства, що почалася з початку вересня 2018 року, пише видання.

При збереженні компанією середньомісячного видобутку вугілля на рівні січня-серпня 2018 року, видобуток вугілля в країні в січні-2019 збільшився на 3-4%.

Вугледобувні підприємства, що входять в сферу управління Міненерго, в минулому місяці скоротили видобуток на 17,5% (на 70,3 тис. тонн) - до 330,4 тис. тонн, в т.ч. видобуток коксівного вугілля зберігся на рівні січня минулого року - 60 тис. тонн, тоді як енергетичного - впав на 20,7% (на 70,4 тис. тонн), до 270,3 тис. тонн.

Шахти Донецької області в січні-2019 забезпечили видобуток 896,5 тис. тонн вугілля (-3,4% до січня-2018), Луганської - 33,8 тис. тонн (-31,6%), Дніпропетровської - 1 млн 553, 1 тис. тонн (+ 0,8%), Львівської - 127,1 тис. тонн (-4,4%), Волинської - 2,8 тис. тонн (-65%).

Як повідомлялося, Україна в 2018 році скоротила видобуток рядового вугілля на 4,7% в порівнянні з 2017 роком - до 33,286 млн тонн.