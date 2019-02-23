У Латвії хочуть істотно обмежити операції з використанням готівки

Для зменшення тіньової економіки Міністерство фінансів Латвії пропонує значно обмежити операції з готівкою, а в окремих сферах взагалі їх заборонити.

Про це повідомляє портал Delfi.

Як розповів представник Мінфіну Алексіс Яроцкис, в 2018 році в обмеженні тіньової економіки більш активно брали участь партнери з приватного сектора, наприклад, будівельні компанії, підприємства громадського харчування. В результаті спільної роботи подані конкретні пропозиції.

У 2019 році в Латвії планується розширено вводити системи електронного обліку робочого часу в будівництві, продовжити заходи з викорінення тіньової економіки в будівництві, охоронних фірмах, в громадському харчуванні та готельному бізнесі.

Поріг використання готівки для платників податків, які ведуть господарську діяльність, та приватних осіб, які не ведуть господарську діяльність, планується зменшити з 7200 до 3000 євро.

Також планується встановити заборону на використання готівки в угодах з нерухомістю і встановити обмеження на використання готівки при купівлі транспортних засобів.

Європейська правда