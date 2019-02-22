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Акції Nike обвалилися через кросівку, яка підвела зірку баскетболу

П'ятниця, 22 лютого 2019, 18:19
 

Акції компанії Nike на фондовому ринку США впали на 2% після інциденту з кросівкою молодої зірки американського баскетболу Сіона Вільямсона.

Про це повідомило Reuters.

Інцидент стався 20 лютого. Спортсмен упав і травмував праву ногу, кросівка моделі PG 2.5 на його лівій нозі порвалася.

Тренер баскетболіста, який грає за команду Duke Blue Devils, повідомив, що той отримав розтягнення зв'язок.

"Ми дуже стурбовані і хочемо побажати Сіону якнайшвидшого одужання ... Це одиничний випадок, але ми вивчаємо проблему", - сказано в заяві Nike після інциденту.

Відзначається, що в результаті компанія подешевшала приблизно на 1,46 млрд доларів.

Як повідомлялося раніше, Nike судиться з українською компанією через китайські підробки.

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