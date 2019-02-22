IKEA розробила човни для збору сміття

Компанія IKEA створила з дитячих іграшок для ванни дистанційно керований човен, призначений для очищення водойм від пластикового сміття.

Про це пише Engadget.

Човен отримав назву Good Ship IKEA. Судно за допомогою сіток здатне збирати до 19 кг сміття за один рейс.

У компанії вважають, що невеликий флот безпілотних човнів може повністю очистити невеликі водойми від пластикового сміття.

Наразі два човни працюють у водоймі на сході Лондона - будь-який бажаючий може взяти на себе управління судном. При дистанційному управлінні оператор отримує "зображення від першої особи" – завдяки встановленій на човні камері.

Після завершення освітньої програми рітейлер на безоплатній основі передасть кілька десятків пристроїв організації Hubbub.

Як зазначають в ІКЕА, екіпажі щороку вивозять близько 295 тонн відходів з річки Темзи. Роботизовані човни можуть автоматизувати велику частину цієї роботи і очистити ділянки, які іноді можуть залишитися без уваги.