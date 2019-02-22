Новак розповів, скільки кілометрів доріг буде відновлено в 2019 році

"Укравтодор" планує цьогоріч відновити від 1500 до 1800 кілометрів українських доріг, що відповідає рівню минулого року.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

"Що стосується державних доріг, за які ми відповідаємо, то, думаю, що буде відновлено на рівні попереднього року - від 1500 до 1800 кілометрів", - сказав він.

При цьому Новак зазначив, що назвати точну кількість місцевих доріг, які будуть відремонтовані, він не може, оскільки це відповідальність влади.

"Вважаю, що не менше рівня попереднього року, а може, й більше. Нагадаю, цьогоріч ОДА мають фінансування на 3 мільярди більше, ніж у попередньому", - підкреслив він.

Як повідомлялося, за даними "Укравтодору", на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг державного значення у 2019 році буде спрямовано близько 20 млрд гривень із загальної суми 33,4 млрд гривень на дороги державного значення, передбаченої у Дорожньому фонді.

Загалом на ремонт та будівництво доріг місцевого та державного значення в бюджеті передбачено понад 50 млрд гривень, що є рекордною сумою за всі роки незалежності нашої країни.