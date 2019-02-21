ЗАЗ випустить партію корейських тракторів

"Запорізький автомобілебудівний завод" почав випуск пробної партії тракторів LS Mtron для вивчення процесу виробництва і подальшого вивчення попиту.

Про це повідомили в прес-службі корпорації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Про створення спільного підприємства з виробником мова поки не йде", - зазначили в прес-службі.

Інших подробиць проекту поки в корпорації не розголошують.

"УкрАВТО" восени 2017 року повідомила про намір вийти на ринок тракторів з лінійкою продукції компанії LS - лідером серед виробників тракторів Південної Кореї, представивши трактори на міжнародній агропромисловій виставці "Агроекспо-2017" в Кропивницькому.

Згідно з оцінками експертів, за своїми характеристиками LS є прямими конкурентами наймасовіших в Україні тракторів МТЗ "Білорусь".

Ціни на трактори коливаються від 23,5 тис доларів до 57 тис доларів.

Нагадуємо:

Наразі ЗАЗ на тлі кризи автомобілебудування в Україні припинив виробництво легкових автомобілів.

Контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ" володіє ПАТ "Українська автомобільна корпорація" (УкрАВТО). 93,8927% акцій ПАТ "УкрАВТО" володіє її президент Таріел Васадзе.

У структуру корпорації входить близько 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські та дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.