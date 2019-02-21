Суд залишив під арештом ТЕЦ братів Дубневичів

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Новороздільської ТЕЦ про зняття арешту з підприємства братів-нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів.

Відповідне рішення 21 лютого ухвалив слідчий суддя Солом’янського суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє ЦПК.

Розгляд цього клопотання тривав від жовтня 2018 року, було проведено декілька судових засідань. Протягом цього часу адвокати намагалися переконати суд, що арешт наклали незаконно, а призначені управителі погано керують Новороздільською ТЕЦ.

Також адвокати намагалися переконати суд, що відбулося рейдерське захоплення підприємства Для цього в жовтні 2018 року навіть привозили мешканців міста Новий Розділ Львівської області під будівлю Солом’янського суду.

У ході засідань суд допитав представника Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Віталія Різника. Він розповів, що насправді з боку власників ТЕЦ, була протидія запуску підприємства. Зокрема, вони забрали технічну документацію на устаткування та викрали автотранспорт підприємства.

Також, за словами Різника, власники ТЕЦ погрожували співробітникам та вимагали від них не виходити на роботу. Представник АРМА додав, що з 7 листопада у всіх жителів міста Новий Розділ є й гаряча вода й опалення, хоча адвокати у своїх виступах постійно маніпулювали цим питанням.

Нагадаємо, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ у Львівській області, бенефіціарами яких є народні депутати брати Богдан та Ярослав Дубневичі, були передані за рішенням суду в управління АРМА у серпні 2018 року. Причина — кримінальне провадження НАБУ щодо схем на обох ТЕЦ, через які держава втратила понад 1,4 млрд грн.

За даними Національного антикорупційного бюро України, впродовж 2013-2015 років Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ отримували природний газ за пільговими цінами від НАК "Нафтогаз України" ніби для постачання тепла населенню. Проте насправді продавали частину газу за пільговими цінами приватним компаніям. У результаті цього державним інтересам в особі НАК "Нафтогаз України" завдано збитків на суму понад 1,4 млрд грн.

У жовтні суд залишив під арештом Новояворівську ТЕЦ.