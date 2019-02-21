Велика мережа магазинів одягу йде з України — ЗМІ

Мережа магазинів одягу Monton закриває українські магазини з 1 березня через низькі показники продажів.

Про це розповіли Liga.net директор торгового центру і двоє керівників великої мережі.

Основна маса торгових точок закриті в січні і наразі у компанії залишилося всього два об'єкти - в ТЦ Глобус та InSilver на Позняках. Вони будуть закриті з 1 березня.

Генеральний директор компанії "Балтика Рітейл" Максим Чечелев повідомив, що рішення було прийняте у зв'язку з незадовільними показниками роботи в Україні.

Естонська компанія Baltika Group відкрила свій перший магазин Monton в Україні в 2000 році. Бренд Monton належав естонській компанії AS Baltika Grupp.

У 2014 році концерн Baltika Group, який розвивав мережу на території України, продав свій український підрозділ "Балтика Рітейл" компанії Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.

В офіційному повідомленні йшлося, що рішення було прийнято у зв'язку зі складною обстановкою в Україні та Росії. Сума угоди - 1,25 млн євро, виплатити цю суму покупець зобов'язався протягом п'яти років.

На початок 2019 року Monton керувала 16 магазинами в Україні.

"Власник мережі прийняв рішення щодо недоцільності продовження бізнесу в нашій країні, що пов'язано з невисокою купівельною спроможністю в Україні", - сказав Чечелев.

Учасники ринку кажуть, що рішення рітейлера йде врозріз із загальним трендом.

"За останній рік продажі зросли на 10-20%, гривня стабільна і ринок оживає", - каже співвласник мережі з продажу товарів для будинку Butlers Дмитро Єрмоленко.

У 2018 році, за даними консалтингової компанії NAI Ukraine, в Україні з'явилося понад 20 міжнародних брендів, серед яких такі культові як H&M, DeFacto і Koton.

"Конкуренція в одяговому рітейлі дуже сильна і вона буде посилюватися. Покупці переорієнтуються на недорогий одяг і, можливо, це стало однією з причин такого кроку мережі Monton", - каже голова Національного Комітету ICSC (Міжнародна рада торгівельних центрів) в Україні Максим Гаврюшин.

У 2019 році на український ринок вийде мережа з продажу товарів для будинку IKEA, спорттоварів - Decathlon і The North Face.

H&M планує відкривати магазини не тільки в Києві, а й в регіонах.