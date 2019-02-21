СБУ та податківці прийшли з обшуками до виробника військового екіпірування

Співробітники Державної фіскальної служби і Служби безпеки України прийшли з обшуком на територію підприємства, що займається виробництвом військового екіпірування.

Про це написав президент IT-холдингу KM Core Євген Уткін на своїй сторінці в Facebook.

Бізнесмен уточнив, що приводом для візиту стали слідчі дії щодо виробника військового екіпірування, якому KM Core здає в оренду площі.

"... отримав інформацію про те, що СБУ з ДФС увірвалися на територію мого підприємства. Підстава - постанова судді Дніпровського районного суду щодо нашого партнера, який орендує у нас частину території для виробництва і реалізації сучасного військового екіпірування. Їм пред'являється ухилення від сплати податків", - написав він.

Бізнесмен висловив здивування, навіщо правоохоронцям вриватися в приміщення, не запитавши у підприємства документи, котрі їх цікавили.

Його також здивувала участь СБУ "під час війни" в справі про ухилення податків.

Економічна правда