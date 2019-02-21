Центробанк Китаю знизить ставки, щоб "розігріти" економіку — Bloomberg

Уповільнення економіки і помірна інфляція в Китаї сприяють припущенням про те, що центробанк піде на зниження вартості запозичень.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики не можуть прийти до єдиної думки щодо того, яка саме ставка буде знижена.

Повідомляється, що у Народного банку Китаю "цілий арсенал монетарних інструментів".

Найагресивнішим кроком стало б зниження ключової процентної ставки вперше з 2015 року, яке зменшить вартість запозичень для всієї економіки, але створить ризики ослаблення юаня і появи бульбашок в активах.

Більш популярний прогноз передбачає зниження вартості коротко- та середньострокового фондування банків, яке автоматично транслюється далі в економіку.

Інші стверджують, що ЦБ знизить орієнтир за менш відомою ставкою за кредитами, яку встановлюють самі банки.

Який би інструмент не вибрав регулятор, Китаю представляється рідкісна можливість за необхідності пом'якшити грошово-кредитну політику, оскільки більш обережна позиція Федеральної резервної системи знімає знижувальний тиск з валют країн, що розвиваються, включаючи юань.

"Зниження процентної ставки досить імовірне", - каже старший економіст DBS Bank Hong Kong Нейтан Чоу.

За його словами, Народний банк Китаю може знизити ключову ставку на 25 базисних пунктів до кінця другого кварталу.

"Такий крок дасть банкам стимул збільшити кредитування, оскільки зробить фондування дешевшим", - додав він.