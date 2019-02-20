В Україні створять військову стивідорну компанію

Кабінет міністрів схвалив передачу з підпорядкування Міністерства інфраструктури в управління держконцерну "Укроборонпром" частини нерухомості державної стивідорної компанії "Ольвія" в Миколаєві.

Проект відповідного розпорядження Кабінету міністрів прийнятий на засіданні уряду в середу за процедурою без обговорення, пише "Інтерфакс-Україна".

На базі "Ольвії" буде створена стивідорна компанія для переробки військових вантажів.

Згідно з текстом проекту документа, в управління держконцерну передається нерухоме майно держстивідора в Миколаєві по вул. Айвазовського: склади, відкриті складські ділянки, каналізація, електро- і водопровід, освітлювальні конструкції, господарські та офісні будівлі, ділянки автодороги і залізниці.

Як уточнило джерело в уряді, рішення про перепідпорядкування "Укроборонпрому" СМП "Октябрьск" прийнято на виконання рішення РНБО від 27 січня 2016 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2016 рік".

Зазначимо, що Адміністрація морських портів має намір в травні 2019 року оголосити тендер з передачі в концесію державної стивідорної компанії Ольвія.

Передача в концесію останньої включена в індикативний план розвитку транспортної інфраструктури країн східного партнерства ЄС.

У коментарі ЦТС глава Проектного офісу SPILNO Тарас Бойчук пояснив, що передача "Укроборонпрому" частини нерухомості держстивідора "Ольвія" не означає відмову від ідеї концесії.

"Це непрофільні активи, які не входять в об'єкт концесії. Тому це не впливає на концесію", - заявив Бойчук.

Також прокоментував ситуацію керівник ДП "Стивідорна компанія Ольвія" Руслан Олійник.

"Перше: концесія буде. Друге: рішення (про передачу майна" Укроборонпрому "- ред) прийнято давно, в концесійному проекті це враховано. Третє: рішення РНБО в частині передачі має гриф секретно, коментувати його некоректно", - розповів Олійник.

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