Кабмін дав старт переговорам із ЄС щодо суперечки через ліс-кругляк
Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство економічного розвитку і торгівлі на консультації з ЄС щодо мораторію на експорт необробленої деревини.
Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу без обговорення, передає "Інтерфакс-Україна".
У січні ЄС офіційно звернувся щодо проведення консультацій з Україною з цього питання в рамках Угоди про асоціацію.
Раніше Євросоюз погодився не ставити в якості умови фінансової допомоги Україні скасування мораторію на експорт ліса-кругляка. Натомість це питання вирішить спеціально створений арбітраж.
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