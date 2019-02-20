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Кабмін дав старт переговорам із ЄС щодо суперечки через ліс-кругляк

Середа, 20 лютого 2019, 14:07

Кабінет Міністрів України уповноважив Міністерство економічного розвитку і торгівлі на консультації з ЄС щодо мораторію на експорт необробленої деревини.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу без обговорення, передає "Інтерфакс-Україна".

У січні ЄС офіційно звернувся щодо проведення консультацій з Україною з цього питання в рамках Угоди про асоціацію.

Раніше Євросоюз погодився не ставити в якості умови фінансової допомоги Україні скасування мораторію на експорт ліса-кругляка. Натомість це питання вирішить спеціально створений арбітраж.

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