Білорусь суттєво скоротила поставки нафтопродуктів в Україну

Білорусь в 2018 році скоротила поставки нафтопродуктів в Україну на 11,9% - до 3,16 млн тонн, однак вартість експорту збільшилася на 15% - до 2,09 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного статистичного комітету Білорусі, пише Liga.net.

За даними Белстата, в минулому році Білорусь експортувала на 3,1% нафтопродуктів менше в порівнянні з 2017 роком. Загальний обсяг поставок становив 11,93 млн т. Середня ціна експорту зросла до 544,1 долара за тонну, що на 26,2% більше.

До країн ЄС за попередній рік Білорусь експортувала 8,5 млн тонн, збільшивши поставки на 7,1%. Виручка становила 4,2 млрд доларів (зростання на 32,7%). Середня ціна експорту білоруських нафтопродуктів в Євросоюз збільшилася на 23,9% до 494,7 долара за тонну.

У минулому році республіка експортувала 1,64 млн тонн нафти власного видобутку (зростання на 1,2%), на 809,9 млн доларів (зростання на 33,5%). Середня ціна поставок зросла на 32%, до 493,9 долара за тонну.

У той же час Білорусь в 2018 році збільшила імпорт російських нафтопродуктів. За інформацією Белстата, республіка в минулому році закупила у РФ 74 млн тонн нафтопродуктів, що на 17,5% менше, ніж в 2017 році.

У вартісному вираженні імпорт російських нафтопродуктів становив 1,09 млрд доларів, збільшившись на 0,3%. На частку РФ за підсумками минулого року припало 95,2% загального обсягу імпорту нафтопродуктів.