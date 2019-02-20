У Європі з'явиться нова авіакомпанія

У червні 2019 року на злітно-посадкових смугах аеропортів дебютує нова авіакомпанія з Данії - Great Dane Airlines.

Про це пише ЦТС.

Авіакомпанія, що базується в Ольборзі, обслуговуватиме чартерні перельоти і бізнес-рейси. Для цих цілей будуть задіяні два 118-місцевих літака Embraer-195.

Компанія вже позначила свою присутність в секторі чартерних перевезень завдяки співпраці з чартерним гігантом Bravo Tours.

Авіакомпанія почне виконувати рейси з Ольборга в Дублін, Единбург і Ніццу, але більше про свої маршрути розповість пізніше.

У новій авіакомпанії вже працюють 8 пілотів і 12 стюардес.

Таким чином, новий авіаперевізник поповнить групу датських авіакомпаній, які зараз представлені компаніями Alsie-express, Jet Time, DAT і SAS, яка знаходиться у спільній власності Данії, Швеції і Норвегії.