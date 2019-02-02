Google закриє свою соцмережу через низьку популярність

Компанія Google з 2 квітня 2019 року закриє свою соціальну мережу Google+ через низьку популярність сервісу серед користувачів.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення було прийнято, тому що сервіс виявився недостатньо популярним і не відповідав очікуванням користувачів. 2 квітня ваш аккаунт Google+ і всі створені вами + сторінки не працюватимуть, і ми почнемо видаляти всі дані у них. Ваші фотографії та відео з архівного альбому Google+ і зі + сторінок також будуть видалені", - йдеться у повідомленні.

Користувачі можуть завантажити і зберегти весь свій контент, а резервні копії фотографій і відео, збережені в Google Фото, не будуть видалені.

У Google зазначають, що видалення контенту з акаунтів звичайних користувачів у Google+, сторінок і архівних альбомів триватиме кілька місяців, і протягом цього часу деякі дані ще будуть доступні.

Водочас вже з 4 лютого в Google+ можна буде створювати профілі, сторінки, спільноти і заходи.

Для модераторів спільнот у Google+ додали можливість завантажити і зберегти потрібні дані спільноти, зокрема з початку березня можна буде скачати додаткові дані, такі як вміст, фотографії та інформацію про автора для всіх записів у відкритому суспільстві.



Кнопка "Вхід з Google+" на різних сайтах і в додатках також перестане працювати найближчими тижнями, але в деяких випадках замість неї з'явиться кнопка входу з обліковим записом Google, що працюватиме аналогічним чином.



Соціальну мережу Google+ було запущено в 2011 році.