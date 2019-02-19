Депутат від БПП оформив "Вертолітний майданчик Януковича" на свою матір

Народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє конгрессно-виставковим центром "Парковий" у Києві.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Бенефіціаром даного бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова. Право займатися операційною діяльністю з управління комплексом інвестор планує довірити міжнародній компанії з хорошою репутацією. Переговори з потенційними партнерами вже ведуться. І найближчим часом буде представлена ​​концепція розвитку унікального для України конгрессно-виставкового центру "Парковий", - повідомив Єфімов.

"Парковий" знаходиться у власності компанії "Амадеус Ко", яка належить британській Fineroad Business LLP.

Раніше повідомлялося, що власником Fineroad Business LLP у грудні 2018 року став Сергій Московський, довірена особа Єфімова.

Московський, перебуваючи у Німеччині, спростовував будь-яку участь у діяльності Fineroad Business. Однак пізніше він підтвердив, що є основним акціонером компанії.

З 6 лютого власником компанії є Любов Борисівна Єфімова, яка проживає у Флориді.

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8 лютого Голосіївський райсуд Києва зобов'язав Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повернути КВЦ "Парковий" юридичному власнику - ТОВ "Амадеус Ко".

Прокуратура Києва готує нове клопотання про передачу КВЦ "Парковий" в управління АРМА.

Раніше АРМА за підсумками тендера передало управління активами КВЦ "Парковий" КП "Центр організації дорожнього руху", але 24 січня 2019 року Господарський суд Києва постановив заборонити КП здійснювати управління КВЦ "Парковий".

Нагадаємо, влітку 2018 року Олександра Янукович поступився роллю куратора "Донбасенерго" Максиму Єфімову.

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