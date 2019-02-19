Україна виплатила жителям окупованого Донбасу 3 мільярди доларів пенсій

Жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей отримали протягом чотирьох минулих років 80 млрд гривень пенсійних виплат із українського бюджету.

Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"За чотири роки Україна виплатила пенсії громадянам, які перебувають на тій території, за даними на три дні тому, вже на 79-80 млрд гривень. Помножте на курс долара, і ви побачите, що це 3 млрд доларів", - сказав Марчук на конференції "Участь ООН і ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів: можливі сценарії для України" у вівторок у Києві.

"Єдине, звичайно, це не пересилається бандитам на тій території і розділяється - уроки вивчені", - додав представник України.

Він також зазначив, що згідно з Мінських угодами передбачено всі необхідні заходи для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"У мінських документах, ухвалених і підписаних Росією, зокрема є все необхідне для врегулювання ситуації мирним шляхом. Проблема лише в тому, що поведінка Росії: на біле - говорити чорне", - сказав Марчук.

"Одним із компонентів переговорів є виплата зарплат співробітникам "Укрзалізниці", які перебувають на тій території...Чи має це якийсь стосунок до бойових дій? Ні. Але навіть це обговорюється", - зазначив він.

Представник України у ТКГ також висловив припущення, що компроміс з боку Москви буде можливий після введення щодо неї додаткових санкцій.

"Росія найближчим часом, як мені вбачається, можливо, після додаткових санкцій, які мають ось незабаром прийняти, піде на якийсь компроміс на найвищому рівні. Можливо, якщо не на рівні (президента РФ Володимира – Ред.) Путіна, то хоча б (помічника Путіна Владислава – Ред.) Суркова", - додав Марчук.

15 березня президент Петро Порошенко заявив про узгодження санкцій проти Росії через морську агресію та відсутність прогресу у переговорах щодо військовополонених.