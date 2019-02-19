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Головний IT–фахівець "Приватбанку" пішов у відставку

Вівторок, 19 лютого 2019, 15:40
 

Наглядова рада прийняла відставку члена правління державного "Приватбанку" з питань інформаційних технологій Олександра Дрелінга.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Дрелінг приєднався до команди "Приватбанку" в 2016 році в період націоналізації, коли першочерговим завданням було стабілізувати IT-системи банку і забезпечити безперервність діяльності найбільшої фінансової установи країни", - сказано в повідомленні.

Новим членом правління банку з питань інформаційних технологій стане Андрій Гриценюк.

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Економічна правда

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