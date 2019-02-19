Головний IT–фахівець "Приватбанку" пішов у відставку

Сонячна електростанція у складчину. Як мешканці Славутича зароблятимуть на "зеленому" тарифі У невеликому місті створили перший в Україні енергетичний кооператив, учасники якого, інвестувавши у проект лише 500 дол, можуть стати співвласниками електростанцій.

Марихуана в законі: світ захопила "конопляна лихоманка" Для багатьох країн коноплі — це не лише наркотик. Чому ринок медичної марихуани так стрімко зростає, хто в нього інвестує і як технологічний сектор намагається цим скористатися.