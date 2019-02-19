РФ оцінила втрати від українських санкцій у 800 мільйонів доларів

Ймовірний збиток від введених по відношенню до Росії іншими країнами різних обмежувальних заходів, включаючи санкції, становив на кінець 2018 року 6,3 мільярда доларів.

Відповідні підрахунки наводяться в презентації Мінекономрозвитку РФ, передає ТАСС.

Дані обмеження включають в себе антидемпінгові мита, ліцензування, квоти, технічні бар'єри, санітарні та фітосанітарні заходи, а також санкції.

Найбільший збиток припадає на обмеження, введені країнами ЄС: він становить 2,42 млрд доларів.

На другому місці знаходяться заходи з боку США - майже 1,17 млрд доларів, а на третьому - обмеження України - 775 млн доларів, зазначили в Мінекономрозвитку.

Причому ЄС також є лідером за кількістю введених обмежень - 25, Україна ввела 22 обмеження.

Третє місце за кількістю обмежувальних заходів зайняла Індія - 16, а США виявилися тільки на шостому місці з дев'ятьма обмеженнями, поступившись за цим показником Білорусії та Туреччині.

Загалом на кінець минулого року по відношенню до РФ було введено 159 обмежувальних заходів 62 країнами.

Найбільше від обмежувальних заходів постраждала металургійна промисловість, випливає з презентації. Завдана їй шкода оцінюється у понад 3,99 млрд доларів.

На другому місці - сільськогосподарська промисловість, що зазнала збитків у 1,1 млрд доларів, на третьому - хімічна промисловість - 640,7 млн ​​доларів.

Помітної шкоди обмежувальні заходи проти Росії завдали також автомобільній промисловості. Мінекономрозвитку оцінило її в 306 млн доларів.