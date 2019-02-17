Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану

Авіакомпанія Yanair з 20 травня запускає рейси Одеса-Єреван.

Про це пише ЦТС.

"З 20 травня українська авіакомпанія Yanair Airlines стартує з новим літнім розкладом, запускаючи рейс за маршрутом Одеса-Єреван-Одеса", - йдеться в повідомленні аеропорту Одеси.

Рейси здійснюватимуться один раз на тиждень - по понеділках. Виліт з Одеси - о 9:00, зі столиці Вірменії - о 13:00 за місцевим часом.

Раніше авіаперевізник відкрив продаж квитків на рейси в Батумі з Києва, Харкова та Одеси, а також з Одеси в Тбілісі, які стартують в квітні-червні.

Крім того, ЦТС в січні повідомляв, що з 16 березня і до жовтня перельоти з Одеси в Баку буде здійснювати азербайджанський лоукостер Buta Airways.