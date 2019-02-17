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В електромобілях Tesla з'явився режим для собак

Неділя, 17 лютого 2019, 15:21
 

Компанія Tesla впровадила в своїх електромобілях спеціальний режим Dog Mode, покликаний забезпечити комфортні умови для перебування домашніх тварин в салоні авто.

Про це пише ITC.

Як зазначається, режим був розроблений на прохання автовласників. "Іноді буває важко визначити, чи працює електромобіль. А це може викликати занепокоєння, якщо в автомобілі знаходяться собаки, і не видно, що працює кондиціонер. Новий режим дозволяє усунути цю проблему", - пише видання.

Нагадаємо, в 2016 році Tesla в одному з оновлень прошивки впровадила функцію Cabin Overheat Protection. Вона дозволяє подбати про комфорт дітей і домашніх тварин, які залишилися в припаркованому автомобілі.

Вона підтримує комфортний рівень температури в закритому автомобілі протягом багатьох годин, навіть коли він не працює. Тоді компанія відзначала, що така функція можлива тільки на електромобілях Tesla, які оснащені великими батареями.

Новий режим Dog Mode фактично є розширеною версією функції Cabin Overheat Protection. Для його активації в припаркованому автомобілі потрібно вибрати на сенсорному дисплеї Keep Climate On і вибрати режим DOG, а потім встановити бажаний температурний діапазон.

Завдяки цьому не тільки буде підтримуватися комфортна температура в салоні, але і стурбовані перехожі будуть повідомлені про те, що кондиціонер працює і собака всередині знаходиться в комфортних умовах, так що немає потреби намагатися визволити її.

Такий режим може підтримуватися досить довго. Якщо ж рівень заряду батареї електромобіля опуститься нижче 20%, користувачеві на смартфон буде відправлено відповідне повідомлення.

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електромобіль Tesla

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