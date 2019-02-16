Siemens візьме участь у мільярдному залізничному проекті в Росії

Німецька компанія Siemens та Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовилися щодо будівництва високошвидкісної залізничної магістралі між російськими Челябінськом та Єкатеринбургом.

Підрозділ німецької компанії з виробництва залізничної техніки і составів Siemens Mobility та компанія "Уральська швидкісна магістраль" підписали відповідну угоду на полях Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 15 лютого, передає Deutsche Welle.

"Там є ще багато питань щодо фінансування, але це підкреслює, що ми разом з Siemens будемо активно рухатися вперед щодо даного проекту", - заявив глава РФПІ Кирило Дмитрієв, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Сума угоди становить у перерахунку чотири мільярди євро. Будівництво залізниці протяжністю 220 кілометрів та зі швидкістю руху до 300 кілометрів на годину планують розпочати в 2021 році, а введення в експлуатацію призначено на 2025 рік.

Російський ринок є традиційно важливим для Siemens. Нещодавно діяльність компанії в РФ опинилася в центрі скандалу, що розгорівся влітку 2017 року довкола постачання турбін Siemens до анексованого Росією Криму, що суперечить запровадженим санкціям з боку ЄС.

У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Російська компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку.

ЄС розширив санкції через скандал навколо турбін.

Європейська правда