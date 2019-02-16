США збільшили допомогу Україні майже до 700 мільйонів доларів

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в США.

Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі $445,7 млн. дол", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування".

"Сукупний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становить майже 695,7 млн. дол. США", - підкреслили у посольстві.