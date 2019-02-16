Всі розділи
Укр / Рус

США збільшили допомогу Україні майже до 700 мільйонів доларів

Субота, 16 лютого 2019, 10:44

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в США.

Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі $445,7 млн. дол", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування".

"Сукупний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становить майже 695,7 млн. дол. США", - підкреслили у посольстві.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Конгрес США хоче збільшити допомогу Україні на 75 мільйонів 14 лютого 2019, 20:00
США можуть відстрочити мита на товари з Китаю — Bloomberg 14 лютого 2019, 14:00
Топ—5 країн за грошовими переказами в Україну 14 лютого 2019, 13:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті