Всі розділи
Укр / Рус

Ринок медійної інтернет-реклами за рік перевищив 3,5 мільярда

П'ятниця, 15 лютого 2019, 18:15
 

У 2018 році обсяг українського ринку медійної інтернет-реклами становив 3,51 мільярда гривень.

Про це свідчать дані дослідження Інтернет Асоціації України, передає AIN.ua.

Показник за 2018 рік перевищує аналогічну цифру минулого року майже на 40%.

При цьому в доларовому еквіваленті ринок вперше за останні роки перевершив рівень 2013 року, відзначають у дослідженні.

Частки сегментів медійної інтернет-реклами розподілилися наступним чином:

  • Банерна реклама - 37%;
  • In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 42%;
  • In-page video (content-roll) - 9%;
  • Інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish і screenglide, синхронні банери, Фронтлайн, повноекранна реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоки, інші подібні прояви) - 7%;
  • Спонсорство - 5%.

Частки мобільного медійної інтернет-реклами (реклами, орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв):

  • Банерна реклама - 30%;
  • In-stream video - 29%;
  • In-page video - 14%;
  • Нестандартні рішення - 14%;
  • Спонсорство - 13%.

За 2018 рік у агентств закупівлі за допомогою Programmatic склали 25,91%, у майданчиків продажу за допомогою Programmatic склали 50,35%.

Частка соціальних медіа і месенджерів (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber і інші) склала у агентств 34,45%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

реклама

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко пообіцяв прибрати з вулиць Києва "інформаційне сміття" 3 серпня 2018, 10:36
З тротуарів зникнуть кіоски та білборди 6 липня 2018, 10:50
З вуличних стовпів в Україні має зникнути реклама 4 липня 2018, 14:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті