Ринок медійної інтернет-реклами за рік перевищив 3,5 мільярда
У 2018 році обсяг українського ринку медійної інтернет-реклами становив 3,51 мільярда гривень.
Про це свідчать дані дослідження Інтернет Асоціації України, передає AIN.ua.
Показник за 2018 рік перевищує аналогічну цифру минулого року майже на 40%.
При цьому в доларовому еквіваленті ринок вперше за останні роки перевершив рівень 2013 року, відзначають у дослідженні.
Частки сегментів медійної інтернет-реклами розподілилися наступним чином:
- Банерна реклама - 37%;
- In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 42%;
- In-page video (content-roll) - 9%;
- Інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish і screenglide, синхронні банери, Фронтлайн, повноекранна реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоки, інші подібні прояви) - 7%;
- Спонсорство - 5%.
Частки мобільного медійної інтернет-реклами (реклами, орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв):
- Банерна реклама - 30%;
- In-stream video - 29%;
- In-page video - 14%;
- Нестандартні рішення - 14%;
- Спонсорство - 13%.
За 2018 рік у агентств закупівлі за допомогою Programmatic склали 25,91%, у майданчиків продажу за допомогою Programmatic склали 50,35%.
Частка соціальних медіа і месенджерів (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber і інші) склала у агентств 34,45%.
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