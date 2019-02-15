Ринок медійної інтернет-реклами за рік перевищив 3,5 мільярда

У 2018 році обсяг українського ринку медійної інтернет-реклами становив 3,51 мільярда гривень.

Про це свідчать дані дослідження Інтернет Асоціації України, передає AIN.ua.

Показник за 2018 рік перевищує аналогічну цифру минулого року майже на 40%.

При цьому в доларовому еквіваленті ринок вперше за останні роки перевершив рівень 2013 року, відзначають у дослідженні.

Частки сегментів медійної інтернет-реклами розподілилися наступним чином:

Банерна реклама - 37%;

In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 42%;

In-page video (content-roll) - 9%;

Інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish і screenglide, синхронні банери, Фронтлайн, повноекранна реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоки, інші подібні прояви) - 7%;

Спонсорство - 5%.

Частки мобільного медійної інтернет-реклами (реклами, орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв):

Банерна реклама - 30%;

In-stream video - 29%;

In-page video - 14%;

Нестандартні рішення - 14%;

Спонсорство - 13%.

За 2018 рік у агентств закупівлі за допомогою Programmatic склали 25,91%, у майданчиків продажу за допомогою Programmatic склали 50,35%.

Частка соціальних медіа і месенджерів (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber і інші) склала у агентств 34,45%.