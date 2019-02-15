Костюми "Воронін" більше не шиють у Києві

Костюми одного з найвідоміших українських швейних брендів Voronin більше не шиють в Києві, а в будівлі колишньої фабрики створюють бізнес-центр і коворкінг.

Про це Delo.ua повідомили в прес-службі компанії Voronin.

Будівля ПрАТ "Швейна фабрика "Воронін" в центрі столиці більше не належить компанії.

"Компанія на місці. Костюми виробляються. Технологічно вони всі правильні. Просто потужності знаходяться в іншому місці", - пояснили в прес-службі, однак відмовилися розповідати, де саме зараз шиються костюми.

На сайті компанії вказано, що в її складі працює мережа з 50 магазинів в Україні. Також є торгові точки в Російській Федерації, Казахстані та Чеській Республіці.

Основний пакет акцій підприємства до 2012 року контролювався відомим київським модельєром Михайлом Вороніним і його сім’єю. Після його смерті основним акціонером стала дочка Вороніна Лариса, яка є громадянкою США і проживає в Філадельфії (Пенсільванія).

Згідно з офіційною інформацією компанії на сайті Агентства розвитку фондового ринку, в 2018 році вона сконцентрувала понад 95% акцій підприємства.

23 травня 2018 року відповідно до законодавства України було опубліковано публічну безвідкличну вимогу про викуп акцій у міноритарних акціонерів.

Вже 6 серпня 2018 року 100% акцій підприємства перейшло до LINKPLUS MANAGEMENT LIMITED (Кіпр).

Незабаром відбулася повна зміна керівництва компанії. До нього увійшли представники девелопера City Capital Group (Київ), який належить ізраїльському бізнесменові Оферу Керзнеру. Саме він зараз вказаний кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Швейна фабрика "Воронін" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на члена ради директорів City Capital Group Марію Казанцеву повідомило, що до кінця 2019 року буде проведено редевелопмент будівлі фабрики під офісний центр під брендом "Платформа" з коворкінгом і ресторанами.

У грудні 2018 року новий акціонер компанії схвалив укладення договорів керівництвом на поставку товарів і послуг з метою підготовки до реконструкції будівлі, що належить Товариству.

"Ринкова вартість майна або послуг, які є предметом угоди відповідно до законодавства, 100 млн грн", - йшлося в повідомленні компанії, опублікованому на Smida.

"Ми купили цей об'єкт в 2018 році, і зараз вже йдуть підготовчі роботи до будівництва. Площа колишньої фабрики Вороніна буде подвоєна і становитиме 20 тис кв м. Під інфраструктуру виділено понад 2,5 тис кв м - облаштуємо велику зону громадського харчування, коворкінг на перших двох поверхах", - розповіла Казанцева.

За її словами, офісний центр вже зданий на 100%, орендарями виступають IT-компанії.

Компанія також планує приступити до реконструкції під офіси промислової будівлі по вул. Сковороди на Подолі в Києві. Площа офісного будинку становитиме 15 тис кв. м, а реалізація запланована протягом двох років.

"Цей об'єкт ми ще не запустили на ринок, тому площі ще не здані. Всі наші поточні проекти - це колишні фабрики, з великими вікнами, високими стелями... Ми віримо в такий редевелопмент, адже зараз у продажу в Києві не так багато ділянок абсолютно порожніх, тому ми перетворюємо фабрики на сучасні офісні центри", - пояснила Казанцева.

Наразі основний проект City Capital Group - арт-завод "Платформа", який створений у 2014 році на базі колишнього Дарницького шовкового комбінату. Його загальна площа 120 тис кв м, офісні та коворкінгові площі - 25 тис кв м, закриті виставкові майданчики, майстерні, галереї, арт-простори - 16 тис кв м, простори для проведення фестивалів, конференцій, хакатонів, концертів і маркетів - 60 тис кв м і простори для відпочинку та розваг - 10 тис кв м.

Продаж костюмів від Voronin наразі розвиває ТОВ "Модний дім "Воронін", яке зареєстроване за тією ж адресою, де раніше знаходився основний виробничий майданчик бренду.

Його єдиним засновником є Юджин (Євген) Шаргородський - онук Михайла Вороніна, ​​який проживає в Філадельфії (Пенсільванія, США).