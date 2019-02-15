Заарештований російський Boeing продали за півціни

Державне підприємство СЕТАМ продало заарештований Boeing-737 російської авіакомпанії "Трансаеро" за 17,997 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні СЕТАМ.

"Літак купили на третіх торгах з уцінкою. Він повністю придатний до польотів після невеликого технічного огляду. Думаю, новий власник буде більш ніж задоволений", - сказав гендиректор сетах Віктор Вишньов.

Інформація про покупця лайнера не розголошується. Переможцем торгів став учасник, який єдиний вніс обов'язкову заставу.

У червні 2018 року літак намагалися продати за 35,99 млн грн, але аукціон не відбувся.

Літак був заарештований в 2015 році за борг авіакомпанії "Трансаеро" в розмірі 625 тис доларів за обслуговування і стоянку перед міжнародним аеропортом "Київ" ім. Сікорського.

Компанія "Трансаеро" в вересні 2015 року була включена до списку санкцій України.

Санкції передбачають блокування активів і зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також "обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень через територію України".

Економічна правда