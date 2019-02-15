AXA завершила продаж страхового бізнесу в Україні

Міжнародна група компаній AXA успішно завершила оформлення угоди з продажу всіх своїх компаній в Україні.

Про це ЕП повідомили у компанії.

АХА була представлена в Україні компаніями "AXA Страхування" та "AXA Страхування життя".

"Група компаній АХА успішно завершила оформлення операцій з Fairfax Financial Holdings Limited, штаб-квартира якого знаходиться в Торонто, Канада, зареєстрований на Фондовій біржі Торонто", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі ЕП повідомили, що за результатами 2018 року прибуток компаній "АХА Страхування" і "АХА Страхування Життя" в Україні становив 164 млн гривень за міжнародними стандартами групи AXA, що на 176% вище, ніж у 2017 році (прибуток за національними стандартам становив 75 млн гривень).

"Сума зібраних страхових премій за 12 місяців 2018 року становить близько 2 млрд гривень, а кількість договорів страхування збільшилася до 1,77 млн", - заявили в АХА.

"Сума страхових премій "AXA Страхування" становила 1,9 млрд гривень, що на 13% вище показників 2017 року. Сума страхових премій "AXA Страхування життя" становила 93 млн гривень, що на 57% вище показників 2017 року", - додали в компанії.

Група AXA - страхова компанія, в якій працює 160 тисяч співробітників у всьому світі, які обслуговують 105 мільйонів клієнтів в 62 країнах. У 2017 році її доходи, згідно з МСФЗ, становили 98,5 млрд євро, а прибуток від основних видів діяльності - 6 млрд євро. AXA управляє активами в розмірі 1,439 трлн євро станом на 31 грудня 2017 року.

Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited зі штаб-квартирою в Торонто (Канада) займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями з 1985 року. Страхові компанії холдингу Fairfax Financial Holdings Limited працюють у децентралізований спосіб.

Компанія зареєстрована на фондовій біржі Торонто (FFH: CN), ринкова капіталізація - 15,1 млрд дол. Інвестиційний портфель - 39,4 млрд дол.; сумарні активи - 65,1 млрд дол.; акціонерний капітал - 18,4 млрд дол. У 2017 році прибуток компанії становив 1,74 млрд дол. Головою і виконавчим директором холдингу з 1985 року є Прем Ватса. Холдинг працює в 40 країнах світу.

Економічна правда