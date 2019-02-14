НАБУ прийшло з обшуками до Нацкомісії через "Роттердам+"

Обшуки НАБУ у приміщеннях НКРЕКП 14 лютого були проведені у межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання посадовцями регулятора своїм службовим становищем під час ухвалення рішення про введення в дію так званої формули "Роттердам+".

Про це НАБУ повідомило у Facebook.

Розслідуючи це провадження, детективи НАБУ стикаються з численними перешкодами, в тому числі і з боку НКРЕКП. Остання приховує частину документів, що визначають окремі складові елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, стверджує НАБУ.

У НАБУ повідомили, що має місце і перекручування інформації з боку окремих осіб. Мова про буцімто наявність висновків експертів, які не підтверджують факт завдання збитків інтересам держави через дію формули "Роттердам+", при тому, що розмір збитків у межах кримінального провадження визначається виключно за результатами судово-економічної експертизи, яка може бути проведена тільки уповноваженими державними експертними установами.

У межах розслідування формули "Роттердам+" на замовлення НАБУ Інститут економіки та прогнозування НАН України провів наукове дослідження ринку вугілля в Україні та світі. З-поміж іншого, аналізувались світові та вітчизняні практики державного регулювання. Результати дослідження є вагомим підґрунтям для формування попередніх висновків щодо розміру завданих збитків інтересам держави, зазначили в НАБУ.

Нагадуємо:

НАБУ з 2016 року проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКП, які в 2016 році прийняли постанову № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула Роттердам+).

Слідство підозрює, що екс-голова Дмитро Вовк і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище і діючи в інтересах генеруючих енергокомпаній, навмисне, з метою створення умов отримання ТЕС надприбутків, в січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни (Роттердам+) забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля.

Таким чином, вони створили необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.

Введення формули "Роттердам+" призвело до підвищення тарифів теплових електростанцій і зростання їх виручки.

70% потужностей ТЕС в Україні контролює холдинг ДТЕК Ріната Ахметова. Введення формули "Роттердам+" зумовило різке зростання вартості єврооблігацій ДТЕК.

ЗМІ повідомляли, що колишній очільник Нацкомісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк і його наступниця Оксана Кривенко саботували видачу НАБУ даних формули "Роттердам+".

Економічна правда