США можуть відстрочити мита на товари з Китаю — Bloomberg
Президент США Дональд Трамп розглядає варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Спочатку Трамп встановив в якості крайньої дати, яка влаштовує обидві сторони для досягнення торгової угоди, 1 березня. В іншому випадку США піднімуть тарифи на ввезені з Китаю товари вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.
12 лютого він заявив, що готовий змістити крайній термін.
"Якщо ми будемо близькі до угоди, я можу дозволити їй трохи зміститися в часі", - сказав Трамп.
14 лютого в Пекіні розпочався черговий раунд китайсько-американських переговорів щодо торгових розбіжностей.
Трамп заявив журналістам в Білому домі, що попередні переговори, які почалися в понеділок, "йдуть дуже добре". Він зазначив, що китайська сторона "демонструє нам приголомшливу повагу".
В ході переговорів США наполягають, зокрема, на скороченні субсидій китайським державним компаніям, підвищенні рівня захисту інтелектуальної власності американських компаній, що працюють в КНР.
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