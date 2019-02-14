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США можуть відстрочити мита на товари з Китаю — Bloomberg

Четвер, 14 лютого 2019, 14:00
 

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спочатку Трамп встановив в якості крайньої дати, яка влаштовує обидві сторони для досягнення торгової угоди, 1 березня. В іншому випадку США піднімуть тарифи на ввезені з Китаю товари вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

12 лютого він заявив, що готовий змістити крайній термін.

"Якщо ми будемо близькі до угоди, я можу дозволити їй трохи зміститися в часі", - сказав Трамп.

14 лютого в Пекіні розпочався черговий раунд китайсько-американських переговорів щодо торгових розбіжностей.

Трамп заявив журналістам в Білому домі, що попередні переговори, які почалися в понеділок, "йдуть дуже добре". Він зазначив, що китайська сторона "демонструє нам приголомшливу повагу".

В ході переговорів США наполягають, зокрема, на скороченні субсидій китайським державним компаніям, підвищенні рівня захисту інтелектуальної власності американських компаній, що працюють в КНР.

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Китай США мита

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