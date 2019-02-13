Які товари купують українці на АЗС

Найбільш затребувані категорії товарів в магазинах при автозаправних станціях - кава, чай, вода та хот-доги.

Про це йдеться в даних дослідження Nielsen Shopper Trends Petrol Stations, повідомляє прес-служба WOG.

Дані, отримані в процесі дослідження, свідчать, що автомобілісти більше стали надавати перевагу магазинам на АЗК.

Так, в 2018 році, в середньому, водії відвідували магазин при АЗК 1-3 рази на тиждень, що частіше, ніж в попередні роки. При цьому 10% респондентів зазначили, що роблять щоденні покупки в магазинах при АЗК.

Найбільш затребувані категорії в магазині на АЗК - кава (89%) і вода (66%). Не втрачають популярність і хот-доги (близько 50%).

В основному всі затребувані категорії несуть "імпульсний характер", тобто товари які задовольняють потребу відразу після покупки. Товари, які купуються, щоб використовувати пізніше, купує набагато менший відсоток респондентів.

При цьому наголошується, що основними атрибутами при виборі магазину на АЗК є зручність розташування, співвідношення ціни і якості бензину, чистота і гігієна магазину.

Так, практично для всіх респондентів (97%) важливо, щоб магазин при АЗК був акуратним і з приємною атмосферою, а також 89% опитаних зазначили, що при виборі магазину для них не менш важливою є якість сервісу, що надається.

Як показало опитування, в 2018 році столичні водії стали частіше перекушувати в кафе при АЗК.

Більшість респондентів відповіли, що купують перекус на АЗК 1-2 рази на тиждень. Тільки 7% респондентів ніколи не перекушують на АЗК.

Перекуси, придбані на АЗК, становлять 14% від середньомісячних заявлених витрат на бензин в 2018 році.

Серед гарячих напоїв найпопулярніші у водіїв - кава (88%) і чай (27%). Серед їжі для перекусу замовляють хот-дог (52%), випічку (36%), бургер (31%), сендвіч (16%) і лаваш (13%).

В середньому на перекус в кафе АЗК водії витрачають 64 грн, що на 17% менше ніж у 2017 році Це каже про те, що водії перекушують частіше, але купують менше.

Водії в Києві в середньому користуються автомобілем 4 рази на тиждень. В основному, заправляють транспортні засоби бензином - 64%.

У той же час 18% респондентів купують газ і 17% - дизельне пальне.

Найбільша кількість опитаних (27%) зазначили, що востаннє заправлялися на WOG, на другому місці - мережа КЛО (21%), третє місце посіла мережа ОККО (16%).

За даними опитування, більшість водіїв (64%) задоволені якістю і ціною пального. Середньомісячні заявлені витрати на бензин становили 2,63 тис гривень, що на 3% більше, аніж торік.

Варто зазначити, що 76% респондентів не відвідували нові АЗК за останній місяць. З решти 24% майже 40% відповіли, що причиною зміни звичного типу заправки стало те, що "нова" АЗК була "по дорозі".

Nielsen Holdings - глобальна компанія, яка надає послуги з вимірювання та поліпшення бізнес-результатів і є ключовим джерелом інформації про те, що споживачі дивляться і купують.

Економічна правда