Корейська компанія придбала зерновий термінал в Миколаєві

Корейський сировинний трейдер Posco Daewoo придбає 75% акцій зернового терміналу в Миколаєві.

Про це повідомляє Національна інвестиційна рада України.

"Компанія підписала угоду, що дає Posco Daewoo права на експлуатацію терміналу, з українським логістичним оператором Orexim Group", - йдеться в повідомленні.

Об'єкт має потужності для обробки 2,5 млн тонн зерна на рік. Очікується, що будівництво об'єкта буде завершено в липні 2019 року. Posco Daewoo стане першою корейською компанією, яка володіє зерновим терміналом за кордоном, зазначається в повідомленні.

Сума угоди не розголошується.

Як повідомляє delo.ua, раніше посол Республіки Південна Корея в Україні Лі Янг-Гу говорив, що провідна південно-корейська компанія в сфері торгівлі зерном готується до будівництва великого зернового терміналу в Україні, потужності якого будуть забезпечувати значні обсяги зберігання і переробки вантажів.

У січні 2018 року повідомлялося, що Чорноморський банк торгівлі та розвитку виділяє кредит в розмірі 31 млн євро групі компаній Orexim на модернізацію і розширення зернового терміналу в Миколаївському порту.

Мета: збільшення потужностей одноразового зберігання з 60 тис тонн до 150 тис тонн. Обсяг перевалки згідно з повідомленням Orexim, повинен був збільшитися до 2 млн тонн на рік.

У компанії уточнювали, що кредитні кошти будуть спрямовані, зокрема, на реконструкцію і модернізацію Миколаївського комбінату хлібопродуктів, що входить до складу Групи з 2016 року.

На початку 2018 року підприємство мало три суміжних залізобетонних зерносховища силосного типу для зберігання до 60 тис тонн зерна з зерносушаркою, обладнання для перевалки з залізничного та автомобільного транспорту і навпаки.

У безпосередній близькості від комбінату (300-500 метрів) розташовані причальні стінки (вантажно-розвантажувальний термінал) Миколаївського морського торгового порту.

Ключовим активом групи Orexim є морський термінал "Евері", що працює в Миколаївському морському порту.

Наразі діють п'ять його черг, послідовно введених в експлуатацію з 2010 по 2015 роки. У 2017 році стартувало будівництво шостої черги.

"Евері" обіймає одну з провідних позицій на українському ринку з перевантаження бурякової меляси та рослинної олії. Загальний тоннаж одноразового зберігання на терміналі перевищує 141 тис. тонн. Потужності з перевалки - 1,2 млн. тонн масла і 300 тис. тонн меляси на рік.