Всі розділи
Укр / Рус

Корейська компанія придбала зерновий термінал в Миколаєві

Середа, 13 лютого 2019, 14:55
 

Корейський сировинний трейдер Posco Daewoo придбає 75% акцій зернового терміналу в Миколаєві.

Про це повідомляє Національна інвестиційна рада України.

"Компанія підписала угоду, що дає Posco Daewoo права на експлуатацію терміналу, з українським логістичним оператором Orexim Group", - йдеться в повідомленні.

Об'єкт має потужності для обробки 2,5 млн тонн зерна на рік. Очікується, що будівництво об'єкта буде завершено в липні 2019 року. Posco Daewoo стане першою корейською компанією, яка володіє зерновим терміналом за кордоном, зазначається в повідомленні.

Сума угоди не розголошується.

Як повідомляє delo.ua, раніше посол Республіки Південна Корея в Україні Лі Янг-Гу говорив, що провідна південно-корейська компанія в сфері торгівлі зерном готується до будівництва великого зернового терміналу в Україні, потужності якого будуть забезпечувати значні обсяги зберігання і переробки вантажів.

У січні 2018 року повідомлялося, що Чорноморський банк торгівлі та розвитку виділяє кредит в розмірі 31 млн євро групі компаній Orexim на модернізацію і розширення зернового терміналу в Миколаївському порту.

Мета: збільшення потужностей одноразового зберігання з 60 тис тонн до 150 тис тонн. Обсяг перевалки згідно з повідомленням Orexim, повинен був збільшитися до 2 млн тонн на рік.

У компанії уточнювали, що кредитні кошти будуть спрямовані, зокрема, на реконструкцію і модернізацію Миколаївського комбінату хлібопродуктів, що входить до складу Групи з 2016 року.

На початку 2018 року підприємство мало три суміжних залізобетонних зерносховища силосного типу для зберігання до 60 тис тонн зерна з зерносушаркою, обладнання для перевалки з залізничного та автомобільного транспорту і навпаки.

У безпосередній близькості від комбінату (300-500 метрів) розташовані причальні стінки (вантажно-розвантажувальний термінал) Миколаївського морського торгового порту.

Ключовим активом групи Orexim є морський термінал "Евері", що працює в Миколаївському морському порту.

Наразі діють п'ять його черг, послідовно введених в експлуатацію з 2010 по 2015 роки. У 2017 році стартувало будівництво шостої черги.

"Евері" обіймає одну з провідних позицій на українському ринку з перевантаження бурякової меляси та рослинної олії. Загальний тоннаж одноразового зберігання на терміналі перевищує 141 тис. тонн. Потужності з перевалки - 1,2 млн. тонн масла і 300 тис. тонн меляси на рік.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

зерно інвестиції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ заявив, що "приватівці" незаконно відібрали зерновий термінал 13 лютого 2019, 10:50
Україна виручила рекордну суму від продажу зерна 12 лютого 2019, 16:45
Поліція взялася розслідувати розкрадання зерна "Аграрного фонду" 3 лютого 2019, 10:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті