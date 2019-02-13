Демократи представили "зелений" план трансформації економіки США у дусі Рузвельта

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Представники Демократичної партії США розробили проект великомасштабної реформи під назвою "Зелений Новий Курс" (Green New Deal), який передбачає рішучі зміни в економіці країни, спрямовані на втілення швидкого переходу від викопного палива до відновлюваних джерел енергії.

Проект представили на брифінгу у Вашингтоні конгресвумен від Нью-Йорка Олександрія Оказіо-Кортез та сенатор із штату Масачуссетс Ед Маркі.

За їхніми словами, "Зелений Новий Курс" створюється в дусі політики 32-го президента США Франкліна Делано Рузвельта, який очолював країну у роки другої світової війни. Втілення реформ, необхідних для подолання кліматичної кризи та побудови нової моделі економіки, зажадає повної національної мобілізації, подібно до історичного "Нового Курсу".

"Зміна клімату є однією з найбільших екзистенціальних загроз нашому способу життя, не лише для нашої нації, але й для всього світу. Для того, щоб ми могли протистояти цій загрозі, ми повинні бути максимально амбітними та інноваційними в наших рішеннях", - відзначила Олександрія Оказіо-Кортез.

"Ми вирішили заявити про себе як про світового лідера в переході до ста відсотків поновлюваної енергетики та намітити цей шлях, який означає, що ми не збираємося прив'язуватися до найнижчих стандартів інших країн", - заявила конгресвумен.

Фото News 19 WLTX

В рамках "Зеленого Нового Курсу" передбачаються такі заходи:

Швидка декарбонізація енергетики та перехід на використання поновлюваних джерел енергії;

Реконструкція транспортної інфраструктури, розширення виробництва електромобілів, розширення залізничного транспорту та швидкісних потягів, розвиток громадського транспорту;

Модернізація всіх існуючих будівель у країні для підвищення енергоефективності та заміщення викопного палива;

Реформа сільського господарства,спрямована на скорочення викидів парникових газів та підтримку фермерського виробництва здорової їжі;

Створення нових робочих міcць та зміцнення соціальних гарантій для працівників, включно з медичним обслуговуванням, оплачуваними відпустками та гідними заробітними платами.

"Ми збираємося боротися за те, щоб всі відновлювані джерела енергії та всі електричні транспортні засоби гарантовано отримували такі ж ставки податків, які отримувала промисловість викопного палива в останні 100 років. Це боротьба, яку варто вести", - сказав співавтор резолюції сенатор Ед Маркі.

Згідно з планом, розробленим Оказіо-Кортез та Маркі, федеральний уряд буде поступово скорочувати сегменти економіки, що відповідають за викиди вуглекислого газу в атмосферу: в першу чергу видобуток нафти, газу і вугілля. Для цього планується підвищити податки для нафтових та вугільних компаній та жорстко регулювати їх діяльність. Представники Демократичної партії в сенаті готові втілювати відповідні зміни у законодавство.

"Я сьогодні тут, щоб сказати, як старший демократ в Фінансовому Комітеті Сенату, який пише податкову політику в Сенаті, мій намір - працювати з усіма цими чудовими людьми, щоб викинути податкові реліквії брудної енергетики минулого в смітник і працювати над тим, щоб покласти чисту енергетику в основу і центр для здорового майбутнього всіх американців від моря до блискучого моря", - заявив сенатор Рон Уайден.

Про підтримку проекту резолюції заявили 64 представники Демократичної партії в конгресі та 9 демократів сенату, включаючи п'ятьох потенційних кандидатів в президенти США - Каміла Харріс, Елізабет Уоррен, Корі Букер, Кірстен Гіллібанд та Берні Сандерс.

Політики вважають, що план Оказіо-Кортез чи подібний документ у перспективі отримає підтримку всієї Демократичної партії, оскільки потрапляє у русло їхньої політики, поєднуючі соціально-економічні пріоритети та зелені ідеї.

Оказіо-Кортез особливо відмітила, що, попри існуючі суперечності по ряду питань з лідеркою демократів, спікеркою Конгресу Ненсі Пелосі, у питанні розробки та втілення "Нового Зеленого Курсу" вони "на 100% разом".

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Олег Савицький