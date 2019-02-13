Бельгія закрила авіапростір: скасовані сотні авіарейсів

Понад 400 авіарейсів скасовано у Бельгії у зв’язку із загальнонаціональним страйком 13 лютого.

Про це повідомляє Aviation24.be, посилаючись на національну службу управління повітряним рухом.

Страйк, що завдає шкоди європейському туризму та бельгійській економіці, зачепить мандрівки понад 50 тисяч пасажирів. Його скликали три профспілки, які закликають до підвищення заробітної плати.

Повітряний простір закрили о 22:00 за місцевим часом у вівторок, польоти будуть зупинені протягом доби. Заборонені польоти літаків, що літають на висоті нижче 8000 м над рівнем моря. Польоти урядових, військових літаків, а також рейси надзвичайних служб допускаються.

Пасажирів закликають не їхати до брюссельського аеропорту, через який щоденно проходять близько 650 авіарейсів. Брюссельський аеропорт заявив, що у цей день не буде рейсів ні до, ні з летовища та оновив свої поради мандрівникам на сайті.

"Всі пасажирські та вантажні рейси, що виконувалися до та з аеропорту Брюсселя, будуть скасовані протягом цього періоду часу… Хоча термінал залишається відкритим, ми просимо наших пасажирів не приїжджати в аеропорт у середу", - заявили в брюссельському аеропорту.

У Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО, у цей день відбудеться зустріч міністрів оборони. Представник НАТО заявив AFP, що страйк не вплине на участь посадовців у зустрічі.

13 лютого в країні страйкують також працівники залізниці. Очікується, що страйк не зачепить міжнародний залізничний рух.

Європейська правда