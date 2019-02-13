У 2018 році авіакомпанії в Україні здійснили понад 300 тисяч рейсів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху у 2018 році надало послуги з аеронавігаційного обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 18,5% перевищує показник 2017 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Украероруху.

"Зокрема, "Украерорух" забезпечив виконання 106 654 рейсів вітчизняних авіакомпаній (більше показників минулого року на 9,7%) та 194 199 авіарейсів іноземних авіакомпаній, що порівняно з 2017 роком більше на 23,9%", - йдеться у повідомленні.

В "Украерорусі" зауважили, що вже третій рік поспіль спостерігається позитивна динаміка обслуговування кількості злетів та посадок в українських аеропортах, – цей показник становить 205 301 політ, що на 14,9% більше порівняно з результатом 2017 року.

Найбільшу кількість злетів і посадок, здійснених українськими та зарубіжними авіакомпаніями, Украерорух забезпечив торік у таких аеропортах України, як Київ (Бориспіль) – 97 928 (+10,8% порівняно з 2017 роком), Київ (Жуляни) – 33 808 (+28,8%) та Одеса – 15 979 (+11,5%).

Далі йдуть Львів – 15 566 (+28,6%), Харків – 8 978 (+7,9%), Запоріжжя – 6 396 (+10%), Дніпро – 5 823 (–6,9%), Херсон – 3 292 (+65,9%), Полтава – 3 162 (+78,3%), Івано-Франківськ – 2 106 (–2%), Вінниця – 1 585 (+32,3%), Чернівці – 1 137 (–21,2%), Кривий Ріг – 710 (+13,8%), Ужгород – 354 (30,1%), Рівне – 257 (+11,7%).

У 2018 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав таким авіакомпаніям, як Міжнародні авіалінії України (Україна) – забезпечено 61 691 політ (на 7,8% більше порівняно з 2017 роком), Turkish Airlines (Туреччина) – 29 972 (+8,6%) та Belavia (Білорусь) – 16 003 (+10,1%).

Далі йдуть LOT Polish Airlines (Польща) – 15 813 (+24%), Wizz Air Hungary LLC (Угорщина) – 15 251 (+72,7%), Роза вітрів (Україна) – 9 301 (+14%), Pegasus (Туреччина) – 7 664 (+31,6%), Air Moldova (Молдова) – 7 224 (+30,7%), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 859 (+5,5%), Qatar Airways CO (Катар) – 4 673 (+135,4%).

Украерорух нагадує, що у жовтні 2018 року Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) переглянула спеціальні федеральні правила щодо заборони на виконання польотів у східній частині повітряного простору України та над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну.

Очікується, що це стане додатковим фактором подальшого підвищення інтенсивності польотів в українському небі.

Економічна правда