"Північний потік–2": в ЄС узгодили поправки до газової директиви

Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у ніч на середу у Страсбурзі погодили проект поправок до газової директиви ЄС, які стосуються проекту "Північний потік-2".

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

В Єврокомісії пояснили, що метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви і забезпечення того, щоб принципи енергетичного законодавства ЄС (доступ третіх сторін, регулювання тарифів, розділення власності та прозорість) застосовувалися до всіх газопроводів до та з третіх країн.

"Сьогоднішня домовленість відповідає цій меті. Вона гарантує, що положення газової директиви застосовуються на території ЄС (суша та море) і забезпечують ефективний нагляд за застосуванням правил внутрішнього ринку ЄС національними органами, що контролюються Комісією. Це важливий крок до добре функціонуючого, прозорого та конкурентоспроможного внутрішнього газового ринку ЄС, де всі постачальники діють згідно з правилами ЄС" - йдеться у повідомленні.

В ЄК наголошують, що нові правила підвищать конкуренцію між постачальниками газу та збільшать енергетичну безпеку в усьому ЄС.

Тепер оновлену газову директиву мають перекласти мовами держав-членів ЄС. Після цього її мусять затвердити Європарламент і Рада ЄС, а до національного законодавства держав-членів вона повинна бути інтегрована протягом 9 місяців після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня посли ЄС дали "зелене світло" переговорам про зміну газової директиви. Однак вони внесли німецько-французьку поправку до проекту, що обмежує застосування права ЄС до газопроводів на морях.

Йдеться про запис, яким передбачається застосування права ЄС лише до тих частин газопроводу, які пролягають у територіальних водах останньої держави-члена уздовж траси газогону. Відтак, газовій директиві ЄС буде підпорядковуватися лише та частина "Північного потоку-2", яка пролягатиме у територіальних водах Німеччини.

Частини газопроводу за межами вод Німеччини підпорядковуватимуться правилам міждержавної угоди укладеної Берліном і Москвою. Теоретично ж весь газопровід мав підпорядковуватися правилам ЄС, однак держави-члени були змушені погодитися на французько-німецьку поправку.

Європейська правда