Польська компанія отримала чверть мільярда на догляд доріг в Україні

Служба автомобільних доріг у Київській області 6 лютого замовила польській компанії "GNOM Sp. z o.o." експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на 234,81 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

На поточний рік полякам замовили утримання 283 км міжнародних трас Київщини.

Зокрема, мова йде про М-01 Київ – Чернігів – Нові Ярилович; М-03 Київ – Харків – КПП "Довжанський"; М-06 Київ – Чоп; М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Йдеться про холодне фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття, очищення доріг від снігу і сміття, обробку протиожеледними матеріалами, нанесення розмітки тощо.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 237,26 млн гривень.

Створена в 1993 році польська фірма "GNOM" із Лодзі, яка спеціалізується на зимовому й літньому утриманні доріг та озелененні, вперше взяла участь у тендері в Україні. Вона має кількадесят працівників-поляків та орендує частину техніки, а досвід підтвердила договором із дорожникам Лодзі за 2012 рік про утримання частини автобану А2.

Конкурентами були "Київське обласне дорожнє управління" "ДАК "Автомобільні дороги України" і ТОВ "ДС Пром Груп", яке єдине не знижувало ціну.

Фірму "ДС Пром Груп" із Броварів записано на директора Дмитра Мусієнка із Сумщини. У 2017 році його партнером там було АТ "ЗНВКІФ "Ю.Ді.Джи.", кінцевим бенефіціаром якого раніше була Ольга Борт із Донецька, а зараз у держреєстрі записано "неможливо встановити".

Ольга Борт – це дружина екс-нардепа від Партії регіонів Віталія Борта, чиї фірми брали участь у виведенні з держвласності землі для Межигір’я Януковича.