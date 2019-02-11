Зросли відсоткові ставки для депозитів в гривні

За підсумками тижня з 4 по 10 лютого середні ставки за гривневими депозитами піднялися.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Прибутковість валютних вкладів не змінилася.

Середня процентна ставка для безстрокових заощаджень підвищилася на 0,21 п.п. і становить 8,31% річних. Не зазнали змін вклади на термін до місяця (10,5%) і від місяця до 3 (11,7%).

Вклади терміном від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,09 п.п. до 13,84% річних. Виросли в ціні і депозити на термін від півроку до року, на 0,05 п.п. до 14,47% річних. Депозити строком понад рік набрали 0,02 п.п. і пропонують 3,95% річних.

Доларові депозити підняли прибутковість тільки для безстрокових заощаджень, на 0,02 п.п. до 0,91% річних. Прибутковість депозитів терміном до місяця становить 1,41% річних.

Вклади на термін від 1 до 3 місяців пропонують 1,25% річних. Вартість заощаджень на період до півроку - 2,36% річних, від півроку - 2,84% річних. Вклади на термін понад півроку пропонують 3,07% річних.

Середня ставка за депозитами в євро виросла для безстрокових заощаджень (на 0,01 п.п. до 0,56% річних). Вклади на період до місяця пропонують 1,07% річних, від 1 до 3 місяців - 1,17% річних.

Вартість внесків на період від 3 до 6 місяців становить 1,70% річних, а від 6 до 12 місяців - 2,17% річних. Заощадження терміном понад рік пропонують 2,36% річних.