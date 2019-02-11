Темпи зростання економіки Британії — найслабші за останні 6 років

В останні три місяці минулого року британська економіка очікувано сповільнила ріст – темпи зростання у 2018 році були найнижчими за останні шість років.

Як повідомляє Reuters, сповільнений ріст зафіксовано на тлі пов’язаних з Brexit побоювань.

Зростання ВВП в останньому кварталі 2018 року знизилося до 0,2% у порівнянні з 0,6% у попередньому кварталі. Такий показник відповідає середнім прогнозам економістів, опитаних агентством, хоча є трохи нижчим, ніж Банк Англії оцінював минулого тижня.

"В останні три місяці минулого року зростання ВВП сповільнилося, оскільки різко скоротилося виробництво автомобілів і металопродукції, а також будівництво", - прокоментував представник державного Офісу національної статистики Британії Роб Кент-Сміт.

Загалом за 2018 рік темпи зростання впали до найнижчого рівня з 2012 року - 1,4% в порівнянні з 1,8% в 2017 році.

Британський експорт страждає від глобальної економічної слабкості. Водночас споживачі та підприємства все більше стурбовані через відсутність плану після виходу Британії з ЄС 29 березня.

Минулого тижня Банк Англії знизив свій прогноз зростання в цьому році на 0,5 процентних пункти до 1,2% - таким чином цей рік буде найслабшим після рецесії 2009 року.

Європейська правда