Адвокат відомої інвесткомпанії вимагає обмежити дії НАБУ у справі "Роттердам+"

Солом'янський районний суд Києва переніс на 28 лютого розгляд питання про обмеження детективам НАБУ термінів розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" до 1 місяця.

Про це пише видання "Наші гроші".

Відповідне клопотання подала адвокат Ірина Одинець в інтересах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Якщо суд обмежить термін розслідування НАБУ в цій справі, то наслідком такого рішення може бути навіть закриття справи", - пояснила член правління Центру протидії корупції Олена Щербань.

У грудні 2018 року Одинець подавала клопотання про відвід детектива НАБУ, у вересні - про відвід судді. Суд відхилив обидва клопотання.

Одинець раніше була засновником юридичної фірми "Саприкін і Одинець" разом з Артемом Саприкіним. Він є членом наглядової ради банку "Авангард", який належить кіпрській фірмі ICU Holdings Limited. До наглядової ради він був делегований ICU.

У 2010 році Одинець та Саприкін разом входили до наглядової ради фонду Інвестиційний капітал-1. Цим фондом керувала група ICU.

Одинець - власниця юридичної компанії "Лексмарт". До 2017 року серед її засновників були також Саприкін і Сергій Бенедисюк, колишній директор департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції.

Одинець захищає інтереси ICU в кримінальному провадженні, порушеному Генпрокуратурою проти екс-депутата Юрія Кармазіна. Його підозрюють в розсилці в правоохоронні органи договорів компанії ICU з відомим американським лобістом. У ICU стверджують, що розсилка документів була частиною спланованої кампанії з її дискредитації.

Нагадуємо:

НАБУ з 2016 року проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКП, які в 2016 році прийняли постанову № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула Роттердам+).

Слідство підозрює, що голова Дмитро Вовк і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище і діючи в інтересах генеруючих енергокомпаній, навмисне, з метою створення умов отримання ТЕС надприбутків, в січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни (Роттердам+) забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля.

Таким чином, вони створили необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.

Нинішній глава НКРЕКП Вовк - колишній співробітник ICU.

Введення формули "Роттердам+" призвело до підвищення тарифів теплових електростанцій і зростання їх виручки.

70% потужностей ТЕС в Україні контролює холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Введення формули "Роттердам+" зумовило різке зростання вартості єврооблігацій ДТЕК. Перед впровадженням нової методики ці єврооблігації скуповувала група ICU.

Наразі власниками групи ICU є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. У 2007-2014 роках головою ради директорів ICU і співвласником компанії була екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва.

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