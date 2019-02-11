Україна з початку опалювального сезону скоротила запаси газу на 38%

Україна від початку сезону відбору газу з підземних сховищ, що стартував 7 листопада 2018 року, знизила запаси в них на 37,9% (на 6,521 млрд кубометрів) - до 10,673 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані компанії "Укртрансгаз".

За розрахунками "Інтерфакс-Україна", 7-30 листопада з ПСГ піднято 1,73 млрд кубометрів газу, 1-31 грудня – 2,245 млрд кубометрів газу, 1-31 січня – 2,7 млрд кубометрів, 1-9 лютого - 499,71 млн кубометрів.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 9 лютого 2018 року - становив 83,75 млн кубів за запасів 11,758 млрд кубометрів, два роки тому - 89,11 млн кубів за запасів 9,22 млрд кубометрів, три роки тому - 54,43 млн кубів за запасів 10,697 млрд кубометрів, чотири роки тому - 57,34 млн кубів за запасів 8,846 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, в 2018 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 0,82 млрд кубів, тоді як у 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 млрд кубів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд кубометрів.