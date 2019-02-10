Кібернапади на фінансові системи стануть більш руйнівними – експерт

Кібернапади на державні фінансові системи протягом найближчих років можуть стати суттєво більш руйнівними, оскільки все більше армій по всьому світу беруть на озброєння кібернетичні операції.

Про це заявив колишній аналітик ЦРУ Крістофер Портер під час слухань у парламенті Канади, повідомляє "Укрінформ".

"Поширення надсучасних наступальних кібернетичних потужностей, поєднаних із підвищеною готовністю використовувати їх у атмосфері все більшої недовіри та мінімальної "віддачі", створило передумови для більш руйнівних та дестабілізуючих кібердій, вірогідно, у близькому майбутньому", - сказав Портер.

Він наголосив, що "дуже занепокоєний мілітаризацією кібернетичних операцій".

За його словами, застосування західними державами санкцій проти деяких країн у минулому вже провокувало їх на кібернапади на веб-сайти із фінансовими послугами, однак ці атаки не завдавали великої шкоди.

"У майбутньому вони можуть відповісти руйнівними нападами, направленими на повне припинення надання фінансових послуг або зміну даних у такий спосіб, що підірве довіру до світової фінансової системи, наприклад шляхом відкладення або перешкоджання легітимному погашенню державного боргу", - зазначив експерт.

На його переконання, для підсанкційних держав, які все одно перебувають за межами глобальної фінансової системи, "немає причин не чинити цього під час протистояння".