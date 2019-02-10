Венесуельські нафтовики перевели свої рахунки в російський "Газпромбанк"

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA переводить свої рахунки в російський Газпромбанк.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними агентства, компанія PDVSA розіслала своїм клієнтам повідомлення про те, що виручка від продажів буде повинна нараховуватися на рахунок, який вона відкрила в російському Газпромбанку.

Венесуельська нафтокомпанія, як стверджують джерела, чинить тиск на своїх закордонних партнерів, щоб вони визначилися з тим, чи будуть вони продовжувати участь в проектах.

Іноземними партнерами PDVSA є норвезька компанія Equinor ASA, французька Total і американська Chevron.

"Ми хотіли б офіційно повідомити про нові інструкції по здійсненню платежів в доларах США або євро", - йдеться в листі, підписаному віце-президентом PDVSA з фінансових питань Фернандо де Куінталом.

Нагадуємо:



28 січня США ввели санкції проти нафтового сектора Венесуели з метою заблокувати отримання доходів від продажів нафти адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро.



Умовою продовження роботи компаній є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для режиму Мадуро.



Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.



У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.



Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.



Європейський парламент визнавХуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.



ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибориу Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.



Мадуро категорично відхиливзаклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.



Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.