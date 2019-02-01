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Запрацювала найбільша в світі Зона вільної торгівлі

П'ятниця, 1 лютого 2019, 17:40
 

Найбільша зона вільної торгівлі в світі стала реальністю в п'ятницю, 1 лютого, з набранням чинності Угодою про економічне партнерство між ЄС і Японією.

Про це пише EUobserver.

"Ми відкриваємо новий ринок, який є домом для 635 мільйонів осіб і майже третини світового ВВП", - сказав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Європейські компанії щороку заощаджуватимуть 1 млрд євро мит і можуть збільшити експорт до Японії на 13%.

Угода, робота над якою тривала чотири роки, знижує тарифи, впроваджує співробітництво у сфері стандартів і регулювання та відкриває ринки державних закупівель.

Європейська правда

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ЗВТ Японія ЄС
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