Китай заявив про прогрес у торговельних переговорах з США

Китай пообіцяв "істотно" розширити покупки американських товарів після останнього раунду торгових переговорів, і обидві сторони планують подальші дискусії.

Про це пише Bloomberg.

Президент Дональд Трамп заявив після дводенних переговорів з китайськими чиновниками у Вашингтоні, що направить в Китай двох своїх головних переговірників. Міністр фінансів Стівен Мнучін і торговий представник США Роберт Лайтхайзер відвідають КНР в середині лютого для проведення наступного раунду переговорів.

Сторони досягли важливого прогресу в ході переговорів, які були відвертими, конкретними і плідними, йдеться в заяві, опублікованій китайським інформаційним агентством Сіньхуа.

Китай погодився збільшити імпорт з США сільськогосподарської продукції, енергоресурсів, промислових товарів і послуг, не надавши подробиць.

Сторони також домовилися зміцнювати співробітництво в галузі прав інтелектуальної власності та передачі технологій.

У заяві Білого дому не йдеться про те, які нові зобов'язання кожної сторони, а лише зазначається, що був досягнутий прогрес і що "попереду ще багато роботи". Білий дім підтвердив свою погрозу підвищити мита 1 березня, якщо не буде "задовільного результату".

Трамп також заявив про можливість проведення особистої зустрічі з Сі Цзіньпіном після отримання офіційного запрошення від китайського лідера.