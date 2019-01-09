KPMG отримала рекордний дохід в 29 мільярдів доларів

KPMG International повідомляє про рекордний рівень глобальних сукупних доходів мережі компаній у розмірі 29 млрд доларів за фінансовий рік, що закінчився 30 вересня 2018 року.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Як наголошується, порівняно із попереднім роком дохід збільшився на 7,1% (в локальних валютах).

"Основними факторами зростання стали інвестиції у якість, нові технології, інноваційні послуги, створення альянсів, а також рекордна кількість нових співробітників", - йдеться у повідомленні.

Так, найбільший темп зростання (9,9%) продемонстрував сегмент консультаційних послуг KPMG, спрямований на підтримку найбільш пріоритетних напрямів діяльності клієнтів, включаючи рішення з бізнес-трансформації та кібербезпеки.

"Двозначними цифрами виражено зростання у сфері інвестицій та ринків капіталу завдяки супроводженню корпоративних транзакцій. Крім того, високим рівнем попиту продовжують користуватися консультаційні послуги з питань бухгалтерського обліку", - заявили в компанії.

"В Україні доходи KPMG за 2018 фінансовий рік зросли до 473 млн гривень. При цьому найбільший темп зростання продемонстрував сегмент консультаційних послуг. Також зросли доходи від аудиту та від податкового та юридичного консультування", - повідомляє прес-служба.

KPMG – це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. В офісах KPMG у 153 країнах світу працює 207 тисяч співробітників.

Економічна правда