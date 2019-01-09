Хомутиннік передав бізнес "іншій особі" і орендував будинок у профспілки митників

Народний депутат Віталій Хомутиннік, член комітету з питань податкової та митної політики, передав свій бізнес в управління "іншій особі", яку не називає НАЗК, а також користувався будинком профспілки працівників митних органів України.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції.

"В ході проведення повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Хомутинніком встановлено, що належні йому корпоративні права, які зазначені ним в декларації, передані в управління іншій особі на підставі договорів про передачу корпоративних прав", - зазначили в НАЗК.

І додали, що відповідно до умов договору, інформація про передачу корпоративних прав Хомутинніком є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам.

"НАЗК не називає, хто управляє бізнесом одного з найбагатших депутатів парламенту, при тому, що нещодавно розкрило, хто управляє бізнесом президента Петра Порошенка. І це говорить про те, що співробітники агентства відкривають нові можливості для мільйонерів приховано управляти своїм бізнесом, навіть перебуваючи на державних посадах", - прокоментував відповіді антикорупційного агентства Канєвський.

Окрім того в рішенні НАЗК про повну перевірку декларації Хомутинніка за 2016 рік йдеться, що Хомутиннік не вказав про користування будинком на території Реабілітаційного центру "Конча-Заспа" згідно чинного договору оренди від грудня 2011 року з профспілкою працівників митних органів України.

У відповідь нардеп повідомив, що зазначеним будинком з другої половини 2013 року користується інша особа - Демиденко Олег Васильович.

У 2011 році Віталій Хомутиннік був також народним депутатом від Партії регіонів.

У профспілці від коментарів про те, чому нардеп жив у будинку реабілітаційного центру, відмовились.

2017 року Хомутиннік разом з дружиною позичили третім особам понад 408 млн гривень.

Нагадаємо, що Віталій Хомутиннік володіє корпоративними правами в ТОВ "Оксамит-сервіс" та кіпрських офшорах Cacique Limited і Accords Limited LLC.

Згідно Закону "Про запобігання корупції" депутати зобов’язані протягом 30 днів після обрання на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права.

Як відомо, бізнесом Порошенка за час його президентства керують фірми близьких друзів.

Економічна правда