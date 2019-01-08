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Керівника автодору Івано–Франківської області "взяли" на корупції

Вівторок, 8 січня 2019, 10:50
 

Одному з керівників служби автомобільних доріг Івано-Франківської області вручено повідомлення про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 105 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Йдеться про розтрату коштів під час проведення ремонтних робіт на трасі Н-10 "Стрий-Мамалига".

"Досудовим розслідуванням встановлено завищення в два рази ціни на окремі матеріальні ресурси, використані при виконанні вищевказаних робіт (надання послуг), що призвело до завдання збитків державному бюджету на суму понад 105 мільйонів гривень", - наголошується в повідомленні.

Частина 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Економічна правда

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Укравтодор корупція Генпрокуратура

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