Всі розділи
Укр / Рус

Влітку в Одесу почнуть літати Wizz Air і Ryanair - Омелян

Понеділок, 7 січня 2019, 14:28
 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував запуск двох лоукостерів - Wizz Air і ірландської Ryanair з Одеси вже влітку цього року.

Про це пише "Дзеркало тижня".

"Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року", — сказав він.

При цьому Омелян підкреслив, що для заходу цих авіакомпаній в Одесу необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту.

Як повідомлялося, новий міжнародний термінал аеропорту "Одеса" зможе обслуговувати 1 тис. пасажирів на годину або близько 3 млн пасажирів в рік.

Його площа становитиме понад 30 тис. кв. м, що відповідає п'яти футбольним полям. Тут буде чотири телескопічних трапи і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси за 30 напрямками.

Міжнародний аеропорт "Одеса" входить в трійку найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 млн пасажирів в рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ryanair Wizz Air Одеса

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Британці визнали Ryanair найгіршим авіаперевізником 6 січня 2019, 10:00
В Україну почне літати новий лоукостер — "дочка" Ryanair 13 грудня 2018, 11:50
Ryanair хоче відкрити рейси з України до Італії 20 листопада 2018, 18:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті